MediaTek sprawi, że telefony z 5G będą tańsze

Jeszcze tańszy

Coraz więcej telefonów jest zgodnych z nowym standardem łączności 5G, wciąż są to jednak urządzenia dość drogie. Sytuacja może zmienić się za sprawą zaprezentowanego właśnie przez MediaTeka procesora Dimensity 700. To jeszcze tańsza wersja pokazanego w sierpniu Dimensity 800U. Jednostka ma zaoferować przede wszystkim zgodność z 5G za relatywnie niewielkie pieniądze i już wkrótce może stać się bardzo popularna w tańszych smartfonach z Azji.

Obcięty 800U

Dimensity 700 to ośmiordzeniowy CPU wyposażony w 4 rdzenie Cortex-A76 2,2 GHz i 4 rdzenie Cortex-A55 2,0 GHz. Towarzyszy im układ graficzny Mali-G57. Chip może współpracować nawet z 12 GB pamięci RAM. Wspiera też łączność 5G i umożliwia uzyskanie częstotliwości odświeżania do 90 Hz; będzie też współpracował z matrycami 64 Mpix. Wyposażono go również w osobny układ do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym. Chip wykonano w 7-nanometrowym procesie technologicznym, co powinno wpłynąć na większą energooszczędność.

fot. MediaTek