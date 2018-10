Messenger 4 - nowa wersja komunikatora Facebooka

Największą zmianą w nowej wersji Facebook Messengera jest ograniczenie dostępnych zakładek: programiści z dziewięciu opcji zmniejszyli ich liczbę zaledwie do czterech. Na dolnym pasku zredukowano także liczbę kart do wyboru - wszystko to po to, aby aplikacja była maksymalnie szybka.

Facebook dodał w nowej wersji Messengera kolejne opcje powiązane z dostosowywaniem kolorów konwersacji, a także poinformował, iż w przyszłości do aplikacji trafi tryb ciemny, który będzie można włączyć w zależności od indywidualnych preferencji.

Nowa wersja Facebook Messengera będzie dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z Androida oraz iOS na przestrzeni najbliższych tygodni.