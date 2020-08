Messenger Rooms z kolejnymi udogodnieniami

Konkurencja dla Zooma

Funkcja Messenger Rooms została wprowadzona w maju br. To odpowiedź Facebooka na rosnącą popularność aplikacji Zoom, która również służy do wideokonferencji. W „pokojach" jednocześnie może rozmawiać maksymalnie 50 osób. Do korzystania nie trzeba mieć nawet zainstalowanego Facebooka. Wystarczy kliknąć w wygenerowany link.

Zaplanuj rozmowę

Teraz serwis wprowadza kolejne nowości. To przede wszystkim bardziej wszechstronny interfejs do tworzenia pokoju z poziomu Messengera. Użytkownicy będą mogli także nadawać nazwy swoim pokojom, ustawiać niestandardowe tło podczas rozmowy (np. przesłane zdjęcie lub film) oraz zaplanować start wideokonferencji. Nowe funkcje są stopniowo wdrażane w Messengerze. Wariant przeglądarkowy ma zostać rozbudowany w ciągu kilku miesięcy.

fot. Facebook