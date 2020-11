Messenger i Instagram ze znikającymi wiadomościami

„Nic takiego nie powiedziałem"

Już wkrótce Messenger i Instagram wprowadzą, wzorem WhatsAppa, funkcję umożliwiającą kasowanie wiadomości. Obecnie Facebook pozwala jedynie przez parę chwil cofnąć jej wysyłanie, co wkrótce się zmieni. Nowy tryb, nazwany Vanish Mode, pozwala na wymazanie dowolnej wiadomości napisanej w konwersacji z innym użytkownikiem.

Kilka ograniczeń

Autorzy serwisu zapowiadają jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, tryb będzie dostępny wyłącznie wtedy, gdy wszyscy rozmówcy wyrażą zgodę na jego włączenie. Do tego usunięcie treści nie zawsze będzie natychmiastowe. Nastąpi dopiero pod nieobecność innych osób. Jeżeli w momencie kasowania wiadomości reszta rozmówców też przegląda konwersację, aplikacja wstrzyma się chwilę z wymazaniem wpisu.

Bez oszukiwania

By tryb rzeczywiście miał sens, Facebook zapowiada też ograniczenia w robieniu screenshotów. Jeżeli włączymy Vanish Mode, wykonanie zrzutu ekranu będzie skutkować wysłaniem powiadomienia o tym fakcie do pozostałych uczestników konwersacji. Na razie nowinka ta dostępna jest wyłącznie testowo w amerykańskiej aplikacji Facebooka. Wkrótce trafi też do komunikatora na Instagramie, a później do kolejnych państw.

