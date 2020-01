Messenger na system Windows 10

Facebook Messenger dla Windows 10 można pobrać z Microsoft Store. W ostatniej aktualizacji aplikacja otrzymała dodatkowe funkcje, które sprawiły, że warto rozważyć jej instalację. Wersja beta obejmuje możliwość m.in. ignorowania wiadomości. Zalogowanie się do wersji beta wymaga włączenia w ustawieniach Facebooka opcji Platforma Facebook.

Messenger umożliwia wybór motywu: jasny, szary i ciemny. Zaktualizowane zostały także emotki oraz możliwość przesyłania plików za pomocą komunikatora. Najważniejszą dla wielu nowością jest opcja dodawania osób do ignorowanych. Po wybraniu funkcji Ignore Messages konwersacja znika z listy, a wiadomości przestają pojawiać się w komunikatorze. Aby przywrócić daną osobę na listę pożądanych dyskutantów, należy wyszukać ją ręcznie – po imieniu i nazwisku – a potem napisać do niej wiadomość, gdyż odhaczona wcześniej rozmowa a nie wpada do folderu Inne, a faktycznie znika z pola widzenia.

Messenger na Windows 10 ma być dalej rozwijany i dopracowywany.

fot. aliuyargraphics/Pixabay