Messenger z funkcją odblokowywania skanem twarzy

Do tej pory prym wśród komunikatorów w kwestii dbania o prywatność użytkowników wiódł WhatsApp. Być może się to teraz zmieni. Technologiczna blogerka Jane Manchun Wong na swoim koncie na Twitterze opublikowała informację, że zespół Facebooka pracuje obecnie nad opcją „Face ID", która ma zostać wprowadzona w Messengerze.

Do ustawień włączone zostaną opcje blokowania Messengera od razu po odnotowaniu przez apkę braku aktywności użytkownika lub po określonym przez niego czasie, np. jednej czy 15 minutach. Odblokowywanie komunikatora przy wykorzystaniu skanowania linii papilarnych czy też (bardziej prawdopodobne) skanowania twarzy nie tylko pozwoli na zachowanie większej prywatności, ale także ukrywaniu informacji. Do tej pory Messenger był bowiem szeroko wykorzystywany do wykrywania zdrad i kłamstw. Rozwój kwestii bezpieczeństwa oraz poczucia prywatności są jednak bardzo ważne i dobrze, że koncerny czynią kroki ku temu, by użytkownicy byli pewni, że ich konwersacje są należycie chronione.

Teoretycznie usługa skanowania twarzy służąca do odblokowania komunikatora ma trafić do iPhone'a, jednak Wong odnalazła zmiany w kodzie, skanując go za pomocą urządzenia z systemem Android. Jest więc możliwe, że funkcja ta zostanie wdrożona na szerszą skalę i stanie się ogólnodostępna. Podobnie było w przypadku WhatsAppa.

Na razie nie wiadomo, kiedy usługa w ogóle będzie dostępna w Messengerze.

fot. Jane Manchun Wong/Twitter