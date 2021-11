Meta apeluje do policji z Los Angeles

Tylko prawdziwe konta

Według The Guardiana LAPD nawiązał współpracę z firmą z branży informatycznej, która pomaga policji w analizowaniu aktywności użytkowników Facebooka. Zdarza się, że policja używa fikcyjnych kont do tworzenia analiz, a ich wyniki wykorzystuje później do walki z poważnymi przestępstwami.

Zakładanie fałszywych kont na Facebooku jest niezgodne z zasadami serwisu. Jego twórcy deklarują, że ich zamiarem jest „stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym ludzie mogą sobie ufać i pociągać do odpowiedzialności".

Wiceprezes Facebooka Roy Austin napisał w liście przedstawiającym politykę Facebooka: „dokumenty instruktażowe LAPD nie tylko doradzają funkcjonariuszom w zakresie zakładania fałszywych kont w mediach społecznościowych, ale wskazują również, że zasady LAPD po prostu pozwalają funkcjonariuszom na tworzenie fałszywych kont do tzw. internetowej działalności dochodzeniowej".

Roy Austin dalej pisze: „chociaż postępowanie LAPD może mieć uzasadnienie, funkcjonariusze muszą przestrzegać zasad Facebooka podczas tworzenia kont w naszych usługach; Departament Policji powinien zaprzestać wszelkich działań na Facebooku, które obejmują korzystanie z fałszywych kont, podszywanie się pod inne osoby i gromadzenie danych do celów nadzoru".

LAPD używała w 2019 roku oprogramowania firmy Voyager Labs, która zajmuje się nadzorem mediów społecznościowych. Firma twierdzi, że jej oprogramowanie może przetwarzać duże ilości danych w celu wykrywania sprawców przestępstw oraz badania ich motywów i przekonań.

LAPD tłumaczy, że używał oprogramowania Voyager Labs, aby rozpracowywać działalność gangów w internecie i zbierać dowody w ważnych sprawach prowadzonych przez wydział ds. szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

fot. kampfmonchichi – Pixabay