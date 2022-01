Meta ma zgodę na przejęcie firmy Kustomer

Pozytywna opinia Komisji Europejskiej

Unijny urząd ds. konkurencji zatwierdził transakcję Mety, która zgłosiła chęć zakupu firmy Kustomer. Ten start-up z siedzibą w Nowym Jorku dostarcza oprogramowanie CRM do zarządzania rozmowami online z klientami za pośrednictwem różnych kanałów. Meta chce go przejąć, by więcej zarabiać na usługach czatu w WhatsAppie i Messengerze.

Meta zadba o konkurencję

Decyzja Komisji Europejskiej (KE) została podjęta w czwartek, 27 stycznia. Dochodzenie miało wykazać, czy przejęcie Kustomera nie wpłynie negatywnie na konkurencję.

Meta obiecała, że nie będzie dyskryminowała rywalizujących z nią firm i w najbliższej dekadzie zapewni im „niedyskryminacyjny dostęp" do swoich platform. Margrethe Vestager z KE oświadczyła, że podjęte przez Metę zobowiązania mają zapewnić jej konkurentom bezpłatny dostęp do jej ważnych kanałów komunikacyjnych.

Więcej o analizie transakcji przejęcia i zobowiązaniach koncernu można przeczytać tutaj.

fot. Artapixel – Pixabay