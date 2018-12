Mi Drone Mini dostępny w sprzedaży

Mi Drone Mini wyposażony jest w kamerę pozwalającą nagrywać w rozdzielczości HD 720p oraz pamięć wewnętrzną o pojemności 4 GB. Obraz przedstawiany jest z perspektywy First Person View (FPV). Maksymalna wysokość na jaką dron może się wznieść to 25 m. Natomiast maksymalny zasięg, od punktu startowego, to 50 m. Mi Drone Mini ma akumulator o mocy 920 mAh. Pozwala to na 10 minut pracy. Urządzenie ma wymiary 91 x 91 x 38 mm i waży 88 g. Mi Drone Mini korzysta z 4-rdzeniowego procesora 1.2G SOC, który pozwala na przetwarzanie zebranych informacji przez 5 sensorów, m.in. czujnik ultradźwiękowy, ciśnienia czy optyczny czujnik przepływu.

Dronem można sterować za pomocą specjalnej aplikacji przez połączenie Bluetooth lub Wi-Fi. Działa ona zarówno na smartfonach z systemem iOS, jak i Android. Jedną z funkcji Mi Drone Mini jest Battle Gaming, która pozwala na rozgrywanie pojedynków między użytkownikami. Natomiast dzięki funkcji Szybki Start wystarczy podrzucić urządzenie, aby wprawić je w lot. Ponadto sensor grawitacyjny sprawia, że Mi Drone Mini podąża za ruchem skonfigurowanego smartfona.

Urządzenie jest dostępne w cenie 259 zł w autoryzowanych salonach Mi Store.