Microsoft, Amazon i inne firmy w obronie klimatu

Branża dla środowiska

Microsoft wraz z 12 innymi firmami dołączył do zapoczątkowanego przez Amazona ruchu klimatycznego Climate Pledge, który ma na celu dążenie do uzyskania w 2040 roku tzw. zerowej emisji netto dwutlenku węgla. Chodzi o to, by emisja była całkowicie równoważona m.in. przez procesy naturalne. Projekt to odpowiedź na porozumienie ONZ z Paryża.

Coraz więcej partnerów

Inicjatywa oznacza, że członkowie ruchu będą raportować własną emisję gazów cieplarnianych, a także na różne sposoby dążyć do jej ograniczenia. Microsoft zobowiązał się też w styczniu do osiągania ujemnego wyniku emisji do 2030 roku. Podobne deklaracje składa Amazon, który planuje w 2030 roku korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Dyrektor Microsoftu ds. środowiska stwierdził w oświadczeniu, że żadna firma czy organizacja nie poradzi sobie z kryzysem ekologicznym samodzielnie, a poprawa stanu środowiska wymaga współpracy między różnymi sektorami gospodarki i tworzenia technologii produkcyjnych, zapewniających mniejszą emisję. Współpraca technologiczna to kolejny cel inicjatywy Amazona.

Climate Pledge będą wspierać też m.in. europejska Coca-Cola czy Unilever. Dołączenie nowych partnerów wydłuża listę firm wspierających inicjatywę do 31 podmiotów. Dzięki temu budowa tzw. gospodarki bezemisyjnej ma być prostsza.

fot. Pixabay