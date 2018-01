Microsoft Classic IntelliMouse trafia na polski rynek

Klasyczny design, niestandardowa wydajność

Microsoft Classic IntelliMouse w swej konstrukcji nawiązuje do kultowej myszki, która swoją premierę miała ponad 10 lat temu. IntelliMouse 3.0, bo o niej mowa, była myszą dosłownie skrojoną na miarę dłoni. Nie inaczej jest z jej najmłodszą siostrą. Classic IntelliMouse dzięki swoim ergonomicznym kształtom zapewnia użytkownikowi długie godziny pracy w wygodnym i komfortowym dla dłoni ułożeniu. Poza niewątpliwym komfortem pracy liczy się także precyzja, a tę w Classic IntelliMouse zapewniają dwa konfigurowalne przyciski obsługiwane kciukiem oraz trzy mieszczące się na froncie gryzonia, wśród nich kółko środkowe, którym nie tylko przewiniemy długi dokument lub stronę internetową, ale też wyklikamy i zaznaczymy interesujący fragment.

Klasyczny gryzoń Microsoft odnajdzie się na każdej przestrzeni. Lekka, bo ważąca 129 gramów Classic IntelliMouse, swobodnie porusza się nie tylko po tradycyjnej nawierzchni. Funkcja śledzenia ruchu bez najmniejszego zgrzytu działa dzięki rozdzielczości wywindowanej do poziomu 3200 dpi. Podłączenie do komputera możliwe jest dzięki złączu USB. Do pracy gotowa jest natychmiast, bez zbędnych sekund oczekiwania na sparowanie z łącznością Bluetooth lub wyszukiwanie klucza sprzętowego.

Classic IntelliMouse jest dostępna w sprzedaży w wybranych sklepach z elektroniką. Ceny nowego „gryzonia" od Microsoft rozpoczynają się od 159 złotych.