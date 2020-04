Microsoft Edge w nowym wydaniu

W poście zamieszczonym na blogu firmowym najciekawszą informacją nie jest charakterystyka nowej przeglądarki, ale historia prowadząca do jej opracowania. Starsze wersje Microsoft Edge pracowały płynnie dzięki temu, że ściśle zintegrowano je z systemem operacyjnym. Taki pomysł przyniósł na krótką metę sukces – przeglądarka miała wszystko, co potrzebne do szczęścia: wygląd, szybkie działanie i sprawne interakcje.

Jednak to, co gwarantowało powodzenie, stało się jednocześnie przyczyną porażki. Tak ścisła integracja z systemem operacyjnym sprawiła, że nie można było przenieść opcji wynikających ze zdobytych doświadczeń na inne systemy, w tym starsze wersje Windowsa. Próby takiej implementacji prowadziły do spadku szybkości reakcji i stabilności całego systemu, błędów w skryptach itp. Wszystko to powodowało, że niektóre funkcje przeglądarki były trudne w obsłudze, a z czasem prowadziły do nieprawidłowego wyświetlania niektórych witryn.

Firma musiała więc opracować całkiem nową koncepcję przeglądarki. W najnowszej, właśnie udostępnionej wersji zaprojektowano znacznie lepsze przewijanie, i to dostosowane nie tylko do Microsoft Edge, ale również do innych przeglądarek opartych na Chromium (jest to otwarty projekt browsera, z którego kod źródłowy czerpią m.in. Google Chrome, Opera, Vivaldi, SlimJet i Microsoft Edge).

Firma twierdzi, że nowe pomysły zastosowała po zasięgnięciu opinii użytkowników, choć wiemy przecież, że liczne głosy społeczności internautów przez długi czas były lekceważone.

Jednym z podstawowych założeń nowego projektu było usunięcie problemów pojawiających się w trakcie korzystania z przeglądarki, tak by nie występowały one niezależnie od tego, czy użytkownik obsługuje ją na touchpadzie, ekranie dotykowym, za pomocą klawiatury czy myszki. Przewijanie ma działać szybko i dokładnie, więc inżynierowie pracujący nad projektem skupili się na wydajności i precyzji działania.

Ponieważ jednak nic nie może być tak dobre, by nie działało lepiej po aktualizacjach, firma zapowiada rychłe ich wprowadzanie.

fot. YouTube – Microsoft