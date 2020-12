Microsoft Edge z generatorem haseł

Password123

Microsoft opublikował nową edycję Dev przeglądarki Edge. Jej użytkownicy mogą już teraz przetestować najważniejszą nowinkę, jaką jest generator haseł. Aplikacja wymyśli za użytkownika odpowiednio silne hasło i zapisze je w menedżerze. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego; podobną opcję oferuje już wiele przeglądarek. Cieszy jednak, że Edge wciąż zmniejsza do nich dystans i obrasta w nowe funkcje.

Odnowiona historia przeglądania

Inne zmiany to przede wszystkim lepsze wsparcie dla urządzeń działających pod kontrolą systemów innych niż Windows, takich jak komputery Mac. Nowa wersja przeglądarki pozwala teraz tworzyć również na nich notatki tekstowe w plikach PDF, a także wyświetlać jednocześnie dwie strony dokumentu.

Usprawniono ponadto działanie historii przeglądania. Dostaniemy się do niej szybciej, dzięki ikonce umieszczonej obok paska adresu. Pojawił się też natychmiastowy podgląd listy ostatnio zamkniętych kart i możliwość przypinania pinezek, dzięki czemu karty pojawią się w panelu Ulubione.

Lista pomniejszych zmian jest dużo dłuższa. By uzyskać dostęp do aktualizacji już teraz, trzeba korzystać z wersji Dev. Można ją pobrać z osobnego kanału na stronie producenta. Jeszcze nie wiadomo, kiedy aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników.

fot. Microsoft