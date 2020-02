Pakiet aplikacji Microsoft Office na Androida zawiera Word, Excel i PowerPoint w jednym. Obejmuje on lekkie wersje programów, które umożliwiają użytkownikom nie tylko przeglądanie i edytowanie plików, ale też wspólną pracę na dokumentach Office'a w czasie rzeczywistym i korzystanie z szablonów. Dają również dostęp do materiałów przechowywanych w chmurze (Dysk Google, iCloud, Dropbox i Box) – na urządzeniu użytkownika lub serwerach firmowych dla posiadaczy kont służbowych.

Aplikacja umożliwia także tworzenie plików PDF ze zdjęć i dokumentów Word, Excel i PowerPoint, przesyłanie ich z telefonu do komputera, podpisywanie dokumentów PDF palcem, robienie notatek za pomocą karteczek i skanowanie kodów QR.

Celem firmy Microsoft w tworzeniu tych lekkich, połączonych aplikacji Office było zaspokojenie potrzeb użytkowników, dla których pełne wersje programów Word, Excel i PowerPoint na telefonach były zbyt zaawansowane. Microsoft zintegrował z nimi również technologię Lens, aby ułatwić użytkownikom konwersję obrazów do dokumentów Word i Excel i skanowanie plików PDF.

Podstawową aplikację mobilną Office mogą bezpłatnie pobrać użytkownicy Androida. Aby wykonywać bardziej złożone zadania, potrzebna będzie subskrypcja Office 365, która obejmuje urządzenia mobilne. Funkcje, które wymagają odblokowania subskrypcji, to np. zaawansowane formatowanie Word – dostosowywanie tabel przestawnych i układów – oraz dodawanie i edytowanie WordArt na ekranach telefonów.

Microsoft po raz pierwszy wydał ujednolicony pakiet Office na nowym Samsungu Galaxy Note 10 i wykorzystuje go jako sposób na zachęcenie większej liczby osób do skorzystania z takiej wersji Office'a przed potencjalną aktualizacją do pełnej, płatnej wersji.

Aplikacja dostępna jest również dla urządzeń z systemem iOS.

fot. Sklep Google