Microsoft OneDrive i Dysk Google - planowane zmiany

Microsoft dodał do dysku OneDrive funkcję Personal Vault. To obszar, który będzie wymagał dodatkowej weryfikacji przed wyświetlenie zawartości - może być to odcisk palca, kod pin lub wiadomość wysłana elektronicznie na skrzynkę pocztową.

Nowość dostępna jest zarówno w aplikacji na Androida, jak i iOS. Funkcja wspiera także program Microsoft Authenticator. Personal Vault na dysku OneDrive wdrażany jest etapami.

Natomiast Google testuje w Dysku opcję pozwalającą na przechowywanie plików w trybie offline. Aplikacja miałaby działać bezproblemowo w przypadku utraty połączenia z internetem. Dzięki temu użytkownicy mogliby zapisywać pliki PDF, obrazy oraz dokumenty pakietu Microsoft Office.

Na ten moment nie wiadomo kiedy opisywana funkcjonalność trafi do przeglądarki Chrome i czy w przyszłości będzie ona dostępna także na innych platformach.