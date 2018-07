Microsoft Surface Go - komfort laptopa, wygoda tabletu

Microsoft jest pionierem w kategorii urządzeń 2w1, czyli komputerów łączących w sobie mobilność tabletu z wydajnością laptopa. Dzięki takiemu połączeniu użytkownicy zyskują dostęp do zupełnie nowych możliwości i narzędzi, pozwalających im na tworzenie treści nowego typu.

Moc drzemiąca w tym małym urządzeniu oraz liczba dostępnych w nim portów łączą się ze stylem i wydajnością Surface Go. Linia urządzeń Surface jest już zresztą dobrze znana użytkownikom z efektywnego łączenia obu tych wartości. Surface Go to wydajność zminiaturyzowana do rozmiarów 10-calowego urządzenia: nowy komputer Microsoft waży niespełna 0,5 kg i mierzy 8,3 mm w najszerszym miejscu obudowy. Sugerowane ceny detaliczne Surface Go zaczynają się od 1999 zł (bez klawiatury Type Cover). Za tę cenę otrzymujemy urządzenie wykonane z najlepszych komponentów, które w ostatnich latach zdefiniowały ten segment urządzeń Microsoft. Są też dowodem na nowe otwarcie w rodzinie komputerów Surface.

Surface Go został wyposażony w wyświetlacz PixelSense o wysokiej rozdzielczości. Obsługuje pióro Surface Pen i rozpoznaje aż 4096 poziomów nacisku oraz kąt nachylenia nadgarstka, zapewniając precyzję dokładnego wykonywania notatek, rysowania i wspomaganego komputerowo projektowania, z praktycznie zerowymi opóźnieniami. Niestandardowo skalibrowany wyświetlacz o proporcjach ekranu 3:2 jest przyjazny dla oczu podczas pracy, a intensywny kontrast pozwoli z przyjemnością oglądać filmy, tworzyć rysunki i obrazy czy nawet edytować zdjęcia. Samo pisanie na ekranie Surface Go odbywa się w sposób naturalny i intuicyjny.

W trybie wertykalnym ekran Surface Go został zaprojektowany w taki sposób, aby wyświetlane na nim treści były skalowane do rozmiaru szkolnego podręcznika czy e-booka. Z kolei w trybie horyzontalnym Surface Go wyświetla strony obok siebie w taki sposób, jak gdybyśmy trzymali w dłoniach książkę w miękkiej oprawie.

Surface Go jest napędzany procesorem Intel Pentium Gold 4415Y 7. generacji. Przy jego projektowaniu inżynierowie Microsoft ściśle współpracowali z firmą Intel, by w pełni zoptymalizować moc i wydajność nowego komputera. Po odłączeniu od zasilania Surface Go pracuje nieprzerwanie na baterii przez 9 godzin.

Tym co przyświecało twórcom urządzenia, była możliwość wygodnej pracy i korzystania z aplikacji Office. Nowy komputer firmy Microsoft jest lekki i mobilny. Zapewni nie tylko komfortową pracę, ale także wygodną rozrywkę. Czytanie czy oglądanie filmów w aplikacjach VoD nigdy wcześniej nie było tak proste i przyjemne.

Komputer otrzymał także dedykowaną klawiaturę typu Surface Go Signature oraz mysz Surface Mobile Mouse. Urządzenie ma także wbudowany touchpad, wyposażony w system Windows Precision Trackpad, który rozpoznaje i obsługuje złożone gesty oraz poziomy nacisku. Surface Go wyposażony został w specjalnie zaprojektowaną podpórkę, która umożliwia wygodne rozstawienie urządzenia, aż do zakresu 165 stopni.

Surface Go ma również wbudowane wszystkie potrzebne złącza i porty, w tym Surface Connect do ładowania i dokowania; USB-C 3.1 niezbędne do przesyłania danych, podłączenia wideo czy jako źródło zasilania; gniazdo słuchawkowe; oraz czytnik kart MicroSDXC. Wszystko zaprojektowane zostało po to, aby dać użytkownikowi możliwość uczenia się, pracy, podróżowania i wygodnej rozrywki odtwarzanej na wyświetlaczu obsługującym jakość 4K.

Surface Go można już zamówić online w wybranych krajach, m. in. w Polsce. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 1999 zł.