Microsoft Teams bije rekordy popularności i... wycisza tło

Microsoft Teams to obecnie bardzo oblegana aplikacja. Pół roku temu z komunikatora korzystało ok. 13 mln użytkowników, a 11 marca br. twórcy zarejestrowali aktywność już 32 mln osób. Wczoraj ten rekord został pobity.

Według danych zgromadzonych przez Microsoft z aplikacji Teams w jednym czasie korzystało wczoraj 44 mln użytkowników. To prawie 40% więcej niż w okresie standardowego trybu pracy w biurach. Nic dziwnego – po przejściu firm na pracę zdalną automatycznie wzrosło zapotrzebowanie na narzędzia do komunikacji w trybie home office. Microsoft podał, że 20 firm korzystających na stałe z usług aplikacji Teams to potężne koncerny, z których każdy zatrudnia po 100 tys. pracowników. Do tego dochodzi ponad 650 organizacji używających komunikatora, z któych każda liczy po 10 tys. pracowników.

Microsoft dodaje, że Teams jest dostępny już w 181 miejscach i obsługuje 53 różne języki. Ponadto opcje Pro komunikatora są teraz w niektórych przypadkach oferowane firmom za darmo na okres 6 miesięcy – w celach testowych.

Jako bonus Microsoft podaje, że pracuje nad nowymi funkcjami. Najważniejsza z nich to wyciszenie dźwięków w tle. Praca z domu wiąże się często z niepożądanymi odgłosami słyszanymi podczas konferencji przez innych użytkowników. Aby temu zaradzić, Microsoft – bazując na możliwościach sztucznej inteligencji – opracowuje rozszerzenie w postaci wycinania tła. Tym sposobem będziemy mogli prowadzić rozmowy bez obaw o zakłócenia, gdyż AI będzie czyściło szumy tła w czasie rzeczywistym. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy.

fot. Microsoft