Microsoft Teams dodane do Windowsa 11

Na dobry początek

Windows 11 jest już dostępny w wersji Insider Preview i stopniowo pojawiają się w nim nowe funkcje. Ostatnia łatka umożliwia wreszcie skorzystanie z usługi Microsoft Teams, który ma być tym razem domyślnym narzędziem komunikacyjnym systemu. Jest to wyraźna zmiana kursu – do tej pory kolejne wersje Windowsa współpracowały przede wszystkim ze Skypem. Firma zaznacza, że pomimo większej integracji z Teamsami, wciąż będą one osobną aplikacją, a nie częścią systemu.

Dalsza rozbudowa

Obecna wersja usługi jest jeszcze mocno ograniczona, ponieważ Microsoft korzysta z okazji, by nieco przebudować narzędzie i je zoptymalizować. Kolejne funkcje znane z Windowsa 10 (oraz zupełnie nowe) będą pojawiać się wraz z rozwojem aplikacji. Obecnie można się zalogować, dodać nowe kontakty i założyć czaty indywidualne oraz grupowe.

Na razie Teams ma postać niewielkiego okienka z listą kontaktów, pod którą znajduje się odnośnik pozwalający uruchomić pełną wersję narzędzia. To pomysł Microsoftu, dzięki któremu użytkownik będzie mógł korzystać z niektórych funkcji bez konieczności uruchamiania aplikacji. Narzędzie oferuje też powiadomienia z pełną treścią wiadomości i przyciskiem pozwalającym odpowiedzieć na komunikat bez otwierania całej konwersacji.

Dostęp do listy można uzyskać poprzez zakładkę Czaty na pasku zadań, która w przyszłości ma ułatwić korzystanie z mediów społecznościowych. W kolejnych tygodniach firma zamierza dodać do nowych Teamsów połączenia audio, wideo, planowanie spotkań oraz funkcję udostępniania ekranu.

fot. Microsoft