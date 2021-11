Microsoft Teams z animowanymi awatarami 3D

Cyfrowe bliźniaki

Awatary są częścią Mesh for Microsoft Teams – funkcji, która łączy możliwości Microsoft Mesh (platformy do obsługi doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej) z aplikacją Teams, oferującą narzędzia komunikacyjne zwiększające produktywność pracy.

Dzięki temu mechanizmowi wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli uczestniczyć w nim bez fizycznej obecności (i bez włączonej kamery), przebywając w cyfrowych przestrzeniach, do których dostaną się korzystając z dowolnego urządzenia i narzędzia (od smartfona po gogle VR lub HoloLens).

Jak pisze John Roach z Microsoftu w firmowym blogu, nowa funkcja sprawi, że spotkania online staną się „bardziej osobiste, wciągające i zabawne". Będzie to także „brama do metawszechświata – cyfrowego uniwersum z bliźniaczymi osobami, miejscami i rzeczami. „W tej nowej wersji (lub nowej wizji) internetu ludzie gromadzą się, aby być ze sobą w kontakcie, wspólnie pracować i wymieniać się zasobami dzięki wirtualnej obecności na dowolnym urządzeniu – pisze Roach. Mesh for Microsoft Teams pojawi się w przyszłym roku.

fot. Microsoft