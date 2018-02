Microsoft i Asustor i rozszerzają funkcjonalność NAS-ów

Decyzja producenta została podyktowana rosnącą popularnością multimediów w jakości 1080p i 4K - te z kolei zajmują naprawdę sporo miejsca na dysku. Oczywistym jest, że użytkownicy nie chcą tracić na jakości oglądanych filmów. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest więc poszerzenie pojemności urządzeń, na których przechowywane są dane.

System plików exFAT ma zastąpić FAT32 - dotychczas najbardziej popularny system, który jednak sprawdza się coraz rzadziej. Przypomnijmy, że chodzi tu głównie o ograniczenie, wedle którego plik może mieć maksymalnie 4 GB. Asustor wychodzi z założenia, że w dzisiejszych czasach takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.

ExFAT poszerza możliwości gromadzenia danych. Stworzony przez Microsoft system pozwala na sprawną współpracę z super-szybkimi zewnętrznymi dyskami USB czy kartami pamięci SDXC. Oznacza to, że użytkownicy NAS-ów mogą dodatkowo korzystać z bardzo pojemnych nośników zewnętrznych, na których zgrane są filmy. W przypadku urządzeń od Asustora jest to o tyle ważne, iż mogą one pełnić rolę multimedialnego centrum rozrywki.

Do uruchomienia aplikacji exFAT wymagana jest instalacja oprogramowania ADM 3.0.4. lub nowszego. Po zainstalowaniu apki, użytkownik może zakupić z oficjalnego sklepu marki klucz, który umożliwi mu korzystanie z exFAT. Z klucza można korzystać także na innych NAS-ach.