Microsoft integruje Gmaila z Outlookiem

Niektórzy użytkownicy z grupy testów mogą już korzystać z nowej funkcji i łączyć konto Gmail, dysk Google i Google kalendarz z przeglądarkową wersją Outlooka. Po synchronizacji konta Google z Outlookiem zobaczymy opcje automatycznie dodane do klienta pocztowego. Wszystko wygląda i działa analogicznie jak w mobilnej wersji Outlooka na iOSa i Androida. Poszczególne okienka dostępne są obok siebie. Póki co, użytkownicy z grupy testów informują o braku możliwości synchronizacji z klientem pocztowym więcej niż jednego konta Google, a przełączanie się między poszczególnymi funkcjami powoduje odświeżanie wszystkich stron. Nie wiadomo na razie, kiedy integracja kont wyjdzie z fazy testów i trafi do szerszej grupy użytkowników.

fot. Gerd Altmann/Pixabay