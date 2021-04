Microsoft kończy wspierać Cortanę na iOS-ie i Androidzie

Koniec obsługi

Microsoft oficjalnie zakończył 31 marca wsparcie dla swojego asystenta głosowego Cortana w wersji na iOS-a oraz Androida. Producent zapowiedział też wymazanie danych użytkowników. Działać będą już tylko wybrane funkcje, które wspierają pracę na komputerze. Mobilna aplikacja asystenta stanie się więc w praktyce bezużyteczna.

Pecety przyszłością

Cortana zadebiutowała na smartfonach w listopadzie 2018 roku, ale nigdy nie zdobyła wielkiej popularności. Microsoft szybko doszedł do wniosku, że nie ma szans rywalizować z Siri czy Asystentem Google’a, których podstawowa przewaga polega na bezpośredniej integracji z systemami iOS oraz Android. Podobną decyzję o zakończeniu wsparcia firma podjęła w lipcu 2020 roku, w odniesieniu do wersji Cortany przeznaczonej na inteligentne głośniki.

Śmierć mobilnej Cortany nie oznacza jednak całkowitego zakończenia projektu. Microsoft zapowiada, że wciąż będzie rozwijać wersję na Windowsa. Jeżeli użytkownik korzystał jednocześnie z obu środowisk, jego dane zostały automatycznie przeniesione do pecetowej aplikacji To Do.

fot. Microsoft