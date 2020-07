Microsoft odświeża menu Start

Znaczące zmiany

Firma Microsoft wydała nową wersję systemu Windows 10 dla kanału Insider Dev i – w przeciwieństwie do kilku poprzednich wydań – w tej aktualizacji wprowadzono kilka znaczących zmian.

Przede wszystkim menu Start jest nieco odświeżone. Zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym usunięto różnokolorowe tła za ikonami na kafelkach. Użytkownicy jednak będą mogli także spersonalizować menu, wybierając w ustawieniach kolor wiodący w obszarze Menu Start, pasek zadań oraz centrum akcji.

Nie koniec nowości



Zmiany wprowadzono również w przeglądarce Edge. Wszystkie karty przeglądarki będą dostępne oddzielnie dzięki skrótowi Alt + Tab.

Przenoszone są także kolejne funkcje z Panelu sterowania do Ustawień. Tym razem jest to zawartość strony System. Linki w Panelu sterowania przekierują zatem bezpośrednio do Ustawień (do podstrony System).



fot. Microsoft