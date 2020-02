Microsoft odświeżył pakiet Office dla iOS-a

Microsoft wykonał ważny gest w kierunku posiadaczy urządzeń z iOS-em. Firma zdecydowała się wreszcie przeprojektować wersję pakietu Office przeznaczoną dla tego systemu pod kątem wygody użytkowania i szybkości działania.

Interfejs w wersji na iOS-a od dawna nie był odświeżany i wyglądał po prostu przestarzale. W nowej wersji stał się on bardziej minimalistyczny, a program szybciej reaguje na polecenia użytkownika. Zmiany dotyczą aplikacji Word, Excel oraz PowerPoint i na razie są dostępne tylko dla testerów, co powinno wkrótce się zmienić.

Najwięcej nowości pojawiło się w pakiecie Office, który zyskał nową funkcję xlookup. To szybsza wersja narzędzia pozwalającego błyskawicznie wyszukiwać dane w komórkach i przełączać się między nimi zarówno w poziomie jak i w pionie. Microsoft umożliwił też wreszcie odpowiadanie na komentarze do arkuszy bez konieczności ich otwierania. Od teraz można zrobić to bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail i nie tracić czasu na otwieranie skoroszytu.



fot. Microsoft