Microsoft odwołuje wszystkie konferencje do końca roku

Microsoft dołączył wczoraj do listy firm, które odwołały organizację wszystkich zaplanowanych na ten rok wydarzeń. Firma zamierzała przeprowadzić trzy konferencje: Build (19–21 maja), Inspire (19–23 lipca) oraz Ignite (21–25 września). Już teraz jednak postanowiono o ich anulowaniu, włącznie z tą zaplanowaną dopiero na jesień.

Firma nie zamierza jednak rezygnować z tych konferencji całkowicie. Zorganizuje je w formie cyfrowej, a przy okazji, jak podano, poeksperymentuje z nowymi drogami przekazu. Nie wiadomo, co dokładnie miałoby oznaczać to oświadczenie. Firma nie potwierdziła jeszcze, że cyfrowe edycje imprez odbędą się w tych samych terminach.

Ale to nie wszystko – w sieci pojawiły się już pogłoski o odwołaniu przez Microsoft również takich imprez jak Ignite The Tour, MVP Summit 2021 czy Build 2021, zaplanowanych na pierwszą połowę 2021 r. Chyba jednak wciąż jest to scenariusz na wypadek gorszego rozwoju sytuacji niż ostateczna decyzja.

fot. Microsoft