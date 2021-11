Microsoft opublikował dużą aktualizację Windowsa 11

Łaty w wersji wstępnej

Koncern z Redmond wydał opcjonalną zbiorczą aktualizację systemu Windows 11 zawierającą 70 poprawek i zmian. Ostatni zestaw ulepszeń ma oznaczenie KB5007262 Preview. Jest to jedna z listopadowych aktualizacji, która może posłużyć do testowania przyszłych grudniowych poprawek.



Zestaw w wersji Preview nie zawiera zmian w zabezpieczeniach systemu, a tylko łaty błędów i poprawki wpływające na wydajność OS-u. Aby zainstalować aktualizację, należy przejść do Ustawień, wybrać opcję Windows Update | Sprawdź aktualizacje oraz kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj. Po tych czynnościach kompilacja Windowsa 11 zostanie zaktualizowana do wersji 22000.348.

Poprawki te są również oferowane użytkownikom Windowsa 10, którzy mogą pobrać je z katalogu Microsoft Update.

fot. PabitraKaity – Pixabay