Microsoft poprawia wbudowane aplikacje systemu Windows 11

Prostota i elegancja

Niektóre zmiany są niewielkie, ale wszystkie programy zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do nowego stylu wizualnego systemu.

Windows 10 zawiera program o nazwie Snip & Sketch (Wycinanie i szkicowanie). W nowym systemie jego funkcje przejmie Snipping Tool (nowa nazwa narzędzia), w którym będzie można dopisywać i dorysowywać elementy do wyciętych fragmentów obrazu.

W Windowsie 11 skrót klawiaturowy [Win]+[Shift]+[S] pozostanie głównym sposobem wywołania aplikacji do robienia zrzutów ekranu. Będzie on aktywował menu wycinania z różnymi opcjami wyboru zawartości. Po wykonaniu zrzutu pojawią się między innymi opcje edycji przycinania i adnotacji.

W stylistyce aplikacji przeważa prostota. Zmienił się wygląd ikonek: nowy projekt opatrzony będzie znakiem plusa, zamiast znanymi w poprzedniej wersji nożyczkami. Zmianom uległy także inne funkcje: opóźnienie i wybór rodzaju wycinka. Microsoft dodał też tryb ciemny do narzędzia do wycinania, który lepiej pasuje do motywu systemu Windows 11.

Microsoft zmienia również aplikacje Poczta i Kalendarz w taki sposób, by dostosować je do nowego stylu graficznego systemu operacyjnego, .

„Dodaliśmy zaokrąglone rogi i inne poprawki, aby lepiej wyglądały i były częścią systemu Windows 11" – mówi Dave Grochocki, kierownik programu ds. aplikacji systemu Windows.

fot. Microsoft