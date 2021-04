Microsoft prosi o radę

„Calibri jest domyślną czcionką we wszystkich programach firmy Microsoft od 2007 roku, kiedy to zastąpiła font Times New Roman w pakiecie Microsoft Office. Dobrze nam wszystkim służy, ale uważamy, że nadszedł czas na zmiany" – piszą pracownicy zespołu Microsoft Design w oficjalnym blogu.

Koncern z Redmond zamówił wzory nowych czcionek - jeden spośród tych krojów zastąpi Calibri i stanie się fontem domyślnym pakietu Office. Teraz Microsoft zaprasza użytkowników do podzielenia się opinią na temat propozycji przedstawionych przez typografów.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4