Microsoft przejął firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem

Będzie bezpieczniej w chmurze

Microsoft potwierdził, że stał się właścicielem firmy RiskIQ, dostawcy oprogramowania zabezpieczającego przed atakami internetowymi oraz narzędzi do wykrywania problemów z bezpieczeństwem sieci i urządzeń.

Nie został jeszcze ujawniony szczegółowy plan integracji narzędzi RiskIQ z zabezpieczeniami stosowanymi dotychczas przez Microsoft, jednak oprogramowanie przejętej firmy ma być wykorzystywane między innymi w usługach Microsoft 365 Defender, Microsoft Azure Defender i Microsoft Azure Sentinel.

Wyprzedzić cyberprzestępców

Jak podkreśla Eric Doerr, wiceprezes Microsoftu ds. bezpieczeństwa w chmurze, coraz częstsze korzystanie przez firmy z infrastruktury i aplikacji internetowych w chmurach wymaga zmniejszania podatności sieci na cyberataki. Microsoft chce do tego wykorzystać doświadczenie firmy RiskIQ, która od ponad 10 lat zajmuje się skanowaniem i analizowaniem działań cyberprzestępców internetowych i ma w ofercie między innymi narzędzia Attack Surface i Threat Intelligence. Teraz wejdą one do portfolio Microsoft Security.

Microsoft nie podał kwoty, za jaką przejął RiskIQ, ale według Bloomberga transakcja opiewała na ponad 500 milionów dolarów.

fot. Matthew Manuel – Unsplash