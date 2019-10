Microsoft przypomina o zakończeniu wsparcia dla Windowsa 7

Microsoft wkrótce zakończy wsparcie dla Windowsa 7. Firma już kilka miesięcy temu wydała komunikaty informujące o tym fakcie użytkowników systemu. Tyle, że do tej pory pojawiały się one we wszystkich wersjach za wyjątkiem wersji Professional. Teraz komunikat ukazuje się również posiadaczom licencji korporacyjnej.

Wsparcie dla „siódemki" wygaśnie 14 stycznia 2020 roku. Po tym terminie system nie otrzyma już kolejnych aktualizacji. Gigant sugeruje klientom firmowym, by przesiedli się na nowszą wersję okienek. Mowa tu jednak wyłącznie o łatkach poprawiających wydajność i dodających nowe funkcje, bo zabezpieczenia będą odświeżane jeszcze przez trzy lata.

Tyle, że nie za darmo. Taką usługę Microsoft wycenił na 50 dolarów za pierwszy rok, 100 dolarów za kolejny i 200 dolarów za ostatni. Oczywiście jest to usługa opcjonalna i wciąż będzie można korzystać z Windowsa 7 bez dodatkowych opłat. Korporacja nie zapewni też wsparcia dla nowych aplikacji. Mimo wszystko „siódemka" powoli szykuje się do emerytury, a firma będzie przypominać o tym fakcie w cyklicznych komunikatach.

fot. Microsoft