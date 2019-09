Microsoft: szyfrowanie dysków SSD z poziomu oprogramowania

Microsoft odkrył w zeszłym tygodniu istotną lukę w sprzętowym szyfrowaniu dysków SSD, co wywołało dyskusję dotyczącą BitLockera - stosowanego w Windowsach autorskiego narzędzia do kryptograficznej ochrony danych. Okazuje się jednak, że problemem nie było to narzędzie, ale zaufanie Microsofta do producentów dysków.

Microsoft przeprowadził testy, które pokazały, że sam BitLocker jest odporny na wykrytą lukę. Podatne były jednak na nią niektóre z pozoru bezpieczne dyski. W przypadku bowiem gdy dysk miał własny system szyfrowania i producenci zapewniali, że jest bezpieczny, BitLocker nie zabezpieczał dysku dodatkowo z poziomu oprogramowania.

Aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników, po wykryciu luki Microsoft zdecydował, że w przypadku nowych dysków szyfrowanie za pomocą oprogramowania będzie funkcją domyślną. Taka metoda jednak, choć jest bezpieczniejsza (jej skuteczność nie zależy od zabezpieczeń urządzenia), bardziej obciąża komputer.

fot. Microsoft