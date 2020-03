Microsoft szykuje pakiet Teams dla rodzin?

To kolejne już spotkanie firmy z Redmond zaplanowane w trybie online w związku z panującą epidemią. Wygląda na to, że 30 marca br. przedstawi ona pakiet Microsoft Teams for Life – konsumencką i rodzinną wersję Microsoft Teams. Prawdopodobnie nowa oferta obejmie tylko usługi, tzn. nie zostanie zaprezentowany jeszcze spodziewany nowy Surface.

Ideą Teams for Life jest umożliwienie użytkownikom niebiznesowym – rodzinom i grupom nieformalnym – korzystania m.in. z usługi czatu w czasie rzeczywistym, współdzielonego kalendarza oraz produktów Microsoft Office. Pojawiły się pogłoski, że pakiet będzie wzbogacony o funkcje menedżera haseł i bardziej zaawansowany moduł sprawdzania gramatyki.

Wszystko to ma usprawnić komunikację online, szczególnie istotną w specyficznym okresie obecnej wymuszonej izolacji.

