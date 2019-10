Microsoft uruchamia darmową wersję OneDrive Personal Vault

Microsoft zdecydował dzisiaj o udostępnieniu funkcji Personal Vault wszystkim użytkownikom aplikacji OneDrive. To specjalna opcja służąca do przechowywania najcenniejszych danych w chmurze giganta z Redmond. Co prawda wersja darmowa obwarowana jest odczuwalnymi limitami, ale mamy przynajmniej okazję, żeby przetestować ją bez sięgania do portfela.

Personal Vault to dodatkowy magazyn danych zabezpieczony dwustopniową weryfikacją (np. hasło plus kod SMS, wysyłany na adres e-mail pin lub zabezpieczenie biometryczne). Dodatkowe profity to blokowanie dostępu do danych przy dłuższym braku aktywności, a także (w przypadku niektórych płatnych subskrypcji) między innymi synchronizacja plików z zaszyfrowanymi folderami czy wbudowana ochrona ransomware i opcja odzyskiwania danych.

W ten sposób użytkownik może lepiej chronić swoje najcenniejsze dane. Dotychczas usługa wymagała opłacenia dodatkowego abonamentu albo opłacenia subskrypcji pakietu Office 365 Personal oraz Home. Teraz powstała wersja darmowa, choć wciąż musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Za darmo można przechować w niej jedynie trzy pliki. Limit w każdej chwili można zwiększyć, płacąc za usługę.

fot. Microsoft