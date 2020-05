Microsoft usuwa 111 podatności w swoich produktach

Majowa łata naprawia błędy w 12 różnych produktach.

Microsoft wydał kolejną sporą aktualizację, naprawiającą łącznie 111 podatności w różnych produktach. Jest to trzecia największa poprawka w historii firmy. Więcej błędów załatano tylko w marcu br. (115) i w kwietniu br. (113).

Luki przyciągające hakerów

Poprawiono przede wszystkim błędy, które mogłyby posłużyć do przeprowadzenia ataku przez hakerów. Dotyczą one m.in. przeglądarek Edge i Internet Explorer, oprogramowania .NET Core, programu Microsoft Graphics Component, pakietu Office i samego Windowsa. Łatka powinna trafić do użytkowników w najbliższym czasie.

fot. Microsoft