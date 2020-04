Microsoft uważa, że Thunderbolt nie jest bezpieczny

Gigant z Redmond postawi na USB-C.

Firma przedstawiła swoje stanowisko dotyczące gniazda Thunderbolt 3, którego funkcjonalność jest wyraźnie większa niż USB-C. Microsoft woli stosować w swoich urządzeniach teoretycznie gorsze złącze, ponieważ dostrzega związane z Thunderboltem 3... zagrożenia.

Niebezpieczny Thunderbolt?

Koncern nie wydał w tej sprawie oficjalnego komunikatu, ale do sieci trafiło nagranie stworzone wewnętrznie przez ludzi z Microsoftu. Pracownicy firmy wyjaśniają w nim, że złącze może stanowić zagrożenie, bo daje bezpośredni dostęp do pamięci urządzenia. Jest to główny powód, dla którego gigant woli wciąż stosować USB-C.

Thunderbolt 3 to złącze podobne do USB-C, ale wykorzystujące inny interfejs transmisji danych. To zapewnia większą przepustowość, a także możliwość przyłączenia za pomocą portu akcesoriów, których nie byłoby w stanie obsłużyć standardowe gniazdo. Pojedyncze złącze umożliwia np. podpięcie dwóch monitorów 4K o odświeżaniu 60 Hz.

Co dalej?

Negatywna ocena tego interfejsu przez Microsoft oznacza najprawdopodobniej, że firma nie będzie chciała korzystać ze stworzonego przez Intela złącza. To zła wiadomość w obliczu tego, że Thunderbolt 3 jest coraz powszechniejszym standardem.

Najprawdopodobniej nie zobaczymy go również w najnowszych Surface’ach. Później niewykluczone jest wypracowanie przez Microsoft własnej alternatywy.

fot. Wikipedia