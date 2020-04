Microsoft zabezpieczy automatyczne wypełnianie danych

Ustawienia pozwalające na autouzupełnianie danych zapisanych w przeglądarkach często ułatwiają życie, ale z drugiej strony dają łatwy dostęp do tych informacji innym użytkownikom komputera. Bez wymazania takich danych każda osoba może bez problemu dostać się do konta, dla którego zachowano informacje potrzebne do zalogowania.

Z tego powodu wielu użytkowników rezygnuje z automatycznego uzupełniania. Aby to zmienić, Microsoft opracował nową metodę uwierzytelniania podczas korzystania z tej opcji. Już 10 lat temu próbowano wykorzystać w tym celu tzw. hasło główne. Jego utrata jednak dawałaby innym osobom dostęp do wielu kont, podczas gdy w przypadku indywidualnych danych logowania tracimy możliwość dostania się tylko do jednego.

Teraz Microsoft chce wykorzystać w tym celu dodatkową autoryzację, np. wprowadzenie hasła z poziomu systemu operacyjnego lub zabezpieczenia biometryczne, zaimplementowane już w ramach usługi Windows Hello. Funkcja ma się nazywać właśnie Windows Hello i została już dodana w przeglądarkach Chrome i Firefox. Dostęp do danych logowania będzie wymagał też wskazania użytkownika.

fot. Microsoft