Microsoft zarejestrował patent na inteligentny głośnik

Wygląda na to, że Microsoft podjął kolejną próbę zbudowania inteligentnego głośnika. Firma złożyła w urzędzie patent dotyczący urządzenia audio wyposażonego w system projekcji, który ma służyć do komunikacji. Według spekulacji ma on wykorzystywać program Skype, o czym świadczyć może patent na „stację dokującą Skype" dla urządzeń Apple'a, złożony przez Microsoft miesiąc wcześniej.

Urządzenie ma być inteligentnym głośnikiem na wzór Apple HomePod czy Amazon Echo – w kształcie cylindra. Do tego ma zawierać kamerę i projektor, przy czym kamera dzięki cylindrycznemu kształtowi może śledzić użytkownika podczas poruszania się po pomieszczeniu. Zapewni to swobodę prowadzenia konwersacji. Projektor natomiast ma generować obraz rozmówcy na płaskiej powierzchni (możliwe, że również z wykorzystaniem rekonstrukcji 3D).

Na razie to tylko patent, ale firma zapewne nie zarejestrowała go bez konkretnego celu. Tym bardziej że Microsoft już w 2017 roku stworzył inteligentny głośnik bazujący na Cortanie we współpracy z Harman Kardon. Sprzęt nie zdobył zbyt dużej popularności, ale trudno zakładać, że gigant z Redmond podda się po jednej próbie.

fot. Microsoft (poprzedni inteligentny głośnik firmy)