Microsoft zmienia logo przeglądarki Edge

Logo Edge ma się wizualnie nie łączyć bezpośrednio z Internet Explorerem. Nowy znak przeglądarki został ujawniony w ramach internetowej minigry ukrytej w Edge Canary. Microsoft publikował wskazówki, dzięki którym internauci mogli rozwiązywać przygotowane przez koncern łamigłówki. Dane odkryte w trakcie poszukiwania rozwiązań należało wprowadzić do funkcji Javascript na stronie Microsoft Edge Insider. W ten sposób dotrzeć można było do gry, a po jej ukończeniu – do nowego logotypu.

Pomimo starań Microsoftu wciąż można doszukać się konotacji ze zmienianymi na przestrzeni lat ikonami Internet Explorera – co też ochoczo wykorzystują internauci. Redaktor The Verge opublikował na swoim Twitterze grafikę, na której widać wszystkie logotypy Internet Explorera umieszczone obok siebie. Łatwo jest odnotować kluczowe zmiany, ale jednocześnie nie da się oprzeć wrażeniu, że to wciąż ta sama rodzina. Inny internauta zauważył natomiast powiązania z logotypem Firefoksa. Swoje spostrzeżenia również opublikował w formie grafiki na Twitterze.

Pełna wersja przeglądarki pojawi się w styczniu 2020 r.

fot. Microsoft, Tilman (Twitter), Tom Warren (Twitter)