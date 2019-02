Mikrofon dla youtuberów dostępny w sprzedaży

Budowa nowego mikrofonu AVerMedia sprzyja nagrywaniu w różnorodnych warunkach. Nie ma konieczności by ograniczać się do studia czy biurka. Kompaktowa forma, niewielka masa (80 gramów) i będąca częścią zestawu osłona chroniąca przed szumem powietrza, predestynują ten mikrofon do pracy w terenie.

AVerMedia Live Streamer MIC133 korzysta przy tym z popularnego złącza mini-jack. Pozwala to na pracę z różnymi urządzeniami - od kamer i aparatów fotograficznych po, coraz chętniej wykorzystywane do nagrań, smartfony. Producent załączył w zestawie także przejściówkę z gniazda 4-stykowego na 3-stykowe. Pozwala to na testowe odtworzenie zarejestrowanego materiału bez konieczności odłączania mikrofonu.

Mikrofon AVerMedia AM133 jest dostępny na rynku w cenie ok. 340 zł.