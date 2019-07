Mikrofon kwantowy z Uniwersytetu Stanforda "policzy" dźwięk

Fizycy z Uniwersytetu Stanforda skonstruowali mikrofon kwantowy. Podobny wynalazek opracowali już w 2012 roku naukowcy z Uniwersytetu Technologii Chalmers celem badania dźwięków o niskiej częstotliwości. Nowy wynalazek idzie jednak o krok dalej – ma służyć do zliczania fononów.



Fonony to cząstki dźwięku wydzielające się podczas zderzeń cząsteczek tworzących falę dźwiękową. W rzeczywistości są to niewielkie skupiska energii wyrzucanej się z atomów ośrodka pod wpływem drgania. Zaprojektowane przez badaczy narzędzie pozwoli uwięzić je do badania, a nawet określić ich liczbę.

Naukowcom chodzi głównie o zarejestrowanie tzw. „szeptów atomów", czyli najcichszych dźwięków w przyrodzie. Przeciętnie słuch ludzki rejestruje odgłosy o częstotliwości nie mniejszej niż 20 Hz. Te powstające w wyniku samoistnego przemieszczania się atomów w ośrodku są dla nas niesłyszalne właśnie ze względu na zbyt niską częstotliwość drgań.

Badania te nie są oczywiście tylko naukową ciekawostką. Ich celem jest głębsze poznanie natury dźwięku, co może w praktyce przyczynić się do tego, że za parę lat sprzęt audio będzie działał zupełnie inaczej.

fot. 123RF