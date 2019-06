Mikrofon xStr3am Revolution

Zarówno w streamach jak i innych nagraniach, dźwięk to podstawowy aspekt, na który zwraca się uwagę. Mikrofon gamingowy uRage xStr3am Revolution zapewnia jakość dźwięku HD, co z kolei przekłada się na zadowolenie odbiorców. Wystarczy wspomnieć, że jego czułość mieści się w zakresie -38 dB do około 3 dB, a zasięg częstotliwości to 30 Hz do 18 Hz. Mikrofon zapewnia pełną ochronę przed zbieraniem szumów i innych dźwięków z otoczenia dzięki odpowiedniemu filtrowaniu źródeł dźwięku za pomocą piankowego filtra pop. Zapobiega on także gromadzeniu się brudu na mikrofonie. Impedancja wynosi 2200 Ω. Mikrofon uRage umożliwia także odsłuch w czasie rzeczywistym. Jest to możliwie dzięki wbudowanemu gniazdu słuchawkowemu oraz regulacji głośności. Regulowany kąt nachylenia pozwala jeszcze precyzyjniej pracować - stabilne nogi statywu zabezpieczają mikrofon także przed przypadkowym przewróceniem się.

Wygodę oraz komfort korzystania z mikrofonu umożliwia długi, na 2,5 m odporny na zgięcia kabel USB, po podłączeniu którego możemy od razu przystąpić do pracy. Wysokiej jakości metalowa obudowa to dodatkowy gwarant wytrzymałości i pewnej solidności. Mikrofon jest kompatybilny z systemami Windows 10, 8 i 7 oraz Mac.

Jeśli zależy nam na zwróceniu uwagi publiczności na nasze vlogowe dokonania, warto rozpatrzyć zakup mikforonu uRage xStr3am Revolution. Jego cenę poznamy wkrótce.