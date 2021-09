Miliard użytkowników TikToka

Jedynka i dziewięć zer

Przedstawiciele firmy ByteDance poinformowali Reutera, że latem bieżącego roku z aplikacji TikTok korzystało co miesiąc miliard osób. Oznacza to wzrost o 45% od lipca 2020 roku.

Dla porównania, na koniec czerwca bieżącego roku Facebook miał 2,9 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie.

Według firmy ByteDance do stycznia 2018 roku z TikToka korzystało około 55 milionów osób. Do grudnia tego samego roku ich liczba wzrosła do ponad 270 milionów; rok później wyniosła do 508 milionów, a w lipcu 2020 roku osiągnięto 689 milionów.

Najwięcej użytkowników TikToka mieszka w Stanach Zjednoczonych, Europie, Brazylii i Azji Południowo-Wschodniiej.

fot. Pixabay