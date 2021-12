Miliardy ludzi nie korzystają z internetu

Łącze jako dobro luksusowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że 37 proc. mieszkańców globu, czyli około 2,9 mld ludzi, nie połączyło się nigdy z internetem. Na znaczne zwiększenie popularności światowej sieci nie wpłynęła nawet pandemia.

Według szacunków Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU, jedna z agencji ONZ) w krajach rozwijających się mieszka 96 proc. spośród osób, które nie mają łączy do internetu.

ITU podaje, że od 2019 roku liczba użytkowników globalnej sieci wzrosła z 4,1 do 4,9 mld osób. W tej liczbie są jednak setki milionów ludzi, którzy rzadko korzystają z internetu lub robią to w sposób ograniczony, czyli mają do dyspozycji niższą prędkość transmisji lub łącza współdzielone.

Houlin Zhao, sekretarz generalny ITU, powiedział: „chcemy się upewnić, że jesteśmy na dobrej drodze, aby połączyć pozostałe 2,9 miliarda; jesteśmy zdeterminowani, aby nikt nie został wykluczony".

Pandemia spowodowała, że liczba użytkowników internetu wzrosła o 10 proc. w roku 2020. Jednak ten wzrost był mniejszy w krajach ubogich. W 46 najmniej rozwiniętych państwach mieszka trzy czwarte ludzi, którzy nigdy nie korzystali z sieci.

Według ITU główne przyczyny cyfrowego wykluczenia w tych krajach to bieda, analfabetyzm, ograniczony dostęp do energii elektrycznej i brak umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych.

fot. TheDigitalArtist – Pixabay