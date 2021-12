Minecraft przekroczył bilion wyświetleń na YouTubie

W magicznym świecie bloków

YouTube i Mojang – szwedzka firma, której dziełem jest Minecraft – świętują przekroczenie biliona wyświetleń kultowej gry w serwisie. Po 12 latach od pojawienia się pierwszej wersji testowej treści związane z Minecraftem są tworzone przez 35 000 kanałów z ponad 150 państw.

Jak wyliczył YouTube, gdyby każde z biliona wyświetleń trwało tylko jedną sekundę, dałoby to w sumie ponad 30 tysięcy lat. Gdyby każde z nich było blokiem Minecrafta o powierzchni 30 cm kwadratowych, można by zbudować stos, który sięgałby od Ziemi do Słońca i z powrotem.

Na specjalnej stronie utrzymanej w stylistyce Minecrafta można obliczyć swój wkład w bilion wyświetleń, poznać najważniejsze trendy związane z grą, obejrzeć statystyki i wykresy.

Także Minecraft przy okazji tego spektakularnego sukcesu zaprosił fanów na swoim profilu na Twitterze do wspólnej jednodniowej zabawy (zajrzyj na Twittera). Filmik świętujący sukces można zobaczyć tutaj.

fot. YouTube/Minecraft