Miniaturki także na desktopie

Miniaturki zdjęć produktów towarzyszą już od kilku lat wynikom wyszukiwania na urządzeniach przenośnych. Można się spodziewać, że taka sama funkcja pojawi się w wyszukiwarce uruchamianej za pośrednictwem przeglądarki WWW na komputerach stacjonarnych.

W serwisie Twitter zamieszczono wpis pokazujący zmienioną stronę wyników wyszukiwania Google'a, na której informacjom tekstowym towarzyszą umieszczone z prawej strony ekranu małe zdjęcia. Autor wpisu, Andrew Akesson, szukał obuwia sportowego marki Nike. Rezultaty wzbogacone o grafikę pokazały się na głównej liście wyników, poza zestawieniem produktów reklamowanych (gdzie nie byłyby niczym niezwykłym) oraz poza sekcją Obrazy/Więcej zdjęć.

Akesson zaznaczył, że na smartfonie widział takie wyniki już wcześniej, ale w desktopowej przeglądarce zobaczył je po raz pierwszy.

Google are testing images for organic transactional queries. Its been happening on mobile for a long time but this is the first time I've seen a test on desktop. pic.twitter.com/WQjbpkwyNt