Minidron Parrot Mambo FPV - sterowany z pierwszej osoby

Parrot Mambo FPV to niewielki wyścigowy dron o wadze 63 g, który w kilka sekund rozpędza się do 30 km/h i jest w stanie wykonywać powietrzne akrobacje. Wyposażony w baterię o pojemności 660 mAh oferuje do 10 minut zabawy, a dzięki funkcji szybkiego ładowania już po 30 minutach będzie gotowy do kolejnej rundy. Mambo jest przy tym łatwy w obsłudze i oferuje trzy tryby sterowania dostosowane do umiejętności użytkownika:

- Easy - tryb dla osób zaczynających swoją przygodę z lataniem, w którym aktywny jest wbudowany autopilot ułatwiający manewrowanie i stabilizujący drona w obu płaszczyznach lotu: horyzontalnej oraz wertykalnej.

- Drift - coś dla pilotów, którzy zasmakowali już w powietrznych wyścigach. W tym trybie autopilot kontroluje jedynie wysokość lotu, umożliwiając dynamiczne, precyzyjne sterowanie, przyspieszanie i ostrzejsze manewry.

- Racing - tryb do którego stworzono Mambo i który daje najwięcej frajdy w lotach FPV. Wyłączony autopilot pozostawia sterowanie dronem w rękach pilota, a wszystkie systemy stabilizacji są wyłączone. Pilot ma pełną kontrolę nad prędkością, może też swobodnie manewrować i wykonywać powietrzne akrobacje.

W zestawie Parrot Mambo FPV użytkownik znajdzie minidrona oraz komplet oryginalnych akcesoriów. Gogle Parrot Cockipitglasses 2 to wirtualna brama do świata wyścigów dronów. Pozwalają one na sterowanie Mambo z perspektywy pierwszej osoby (FPV). Wystarczy osadzić w nich smarfon z zainstalowaną aplikacją FreeFlight Mini, aby połączyć się z zamocowaną na grzbiecie drona kamerą HD o szerokim polu widzenia (FOV 120°). W uchwycie można umieścić smartfon z ekranem o przekątnej od 4,5 do 6 cali. Kamera na żywo przesyła obraz do gogli i sprawia, że pilot czuje się jakby zasiadł za sterami Mambo. Zestaw umożliwia również rejestrowanie filmów w jakości 720p na karcie pamięci.

Kolejnym elementem zestawu jest Parrot Flypad - kontroler przypominający pada od konsoli, zaprojektowany z myślą o dynamicznych lotach i dający pilotowi możliwość precyzyjnego sterowania minidronem Mambo. Flypad oferuje funkcję mapowania przycisków i ustawiania indywidualnych parametrów lotu, co pozwala na personalizację sterowania dronem. Maksymalny zasięg kontrolera sięga 100 metrów. Do minidrona dołączany jest teź komplet ochraniaczy na śmigła, ułatwiający naukę pilotażu i umożliwiający bezpieczne latanie Mambo także w zamkniętych pomieszczeniach.