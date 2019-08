Miniprojektor BenQ GV1

BenQ rusza ze sprzedażą projektora GV1. To miniaturowa konstrukcja LED z akumulatorem, umożliwiająca wyświetlanie obrazu o przekątnej nawet 100 cali (w rozdzielczości VGA lub Full HD). Urządzenie waży 708 g i ma wymiary 80x155x80 mm. Sprzęt do działania nie wymaga kabla – transmisja przebiega za pośrednictwem Wi-Fi, Bluetootha lub bezpośrednio z nośnika ze złączem USB-C.



Obiektyw można regulować, wychylając go o maksymalnie 15°. Urządzenie wyposażono też w głośnik o mocy 5 W. Jedno ładowanie zapewnia 3 godziny pracy, a trwałość źródła światła szacowana jest na 30 tysięcy godzin. Producent zapewnia trzy lata gwarancji, realizowanej w trybie door-to-door. Projektor wyceniono na 1569 zł.

fot. BenQ