Minix Neo U9-H – Android TV Box ze wsparciem 4K i HDR

W najnowszym produkcie Minix zastosował aż osiem 64-bitowych rdzeni korzystających z procesora CPU Cortex-A53 i chipsetu Amlogic S912. W Neo U9-H wykorzystano układ graficzny nowej generacji Mali-820MP3 GPU oraz 2 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3. Pamięć wewnętrzną stanowi 16 GB pamięci flash eMMC, którą można rozszerzyć za pośrednictwem zewnętrznej karty microSD, a także poprzez pamięć lub dysk podłączony do jednego z trzech portów USB 2.0. Minix Neo U9-H pracuje pod kontrolą bardzo stabilnego systemu Android 6.0.1 Marshmallow z nakładką firmy Minix. Urządzenie jest wyposażone w moduł WiFi 802.11ac, oferujący dostęp zarówno do sieci 2,4Ghz, jak i 5Ghz. Dodatkowo, odtwarzacz posiada złącze LAN o przepustowości 1 Gb/s. Zastosowane rozwiązanie umożliwia bardzo wysokie prędkości transferu, zapewniając niezwykle płynne i wygodne korzystanie z zasobów sieciowych. Funkcje bezprzewodowe uzupełnia Bluetooth 4.1, przydatny podczas współpracy odtwarzacza z urządzeniami mobilnymi.

Łączność odtwarzacza z telewizorem, projektorem lub zestawem kina domowego zapewni złącze HDMI w standardzie 2.0. Za przesył sygnału audio, oprócz HDMI, odpowiada wyjście optyczne SPDIF typu Toslink oraz słuchawkowe 3,5mm. Neo U9-H jest wyposażony ponadto w wejście mikrofonowe. Miłym dodatkiem jest wyposażenie urządzenia w złącze OTG microUSB. Całość podzespołów zamknięta jest w obudowie pokrytej matowym tworzywem sztucznym, charakterystycznym dla minimalistycznego wzornictwa sprzętu firmy Minix. Odtwarzacz, podobnie jak poprzednie modele, oferuje bezgłośna pracę i minimalnie niskie zużycie energii, co przy małych gabarytach pozwala na wygodne umieszczenie urządzenie na przykład na tylnej ściance telewizora.

Wysokiej jakości komponenty Neo U9-H oraz dopracowane oprogramowanie umożliwia płynne dekodowanie wideo 4K Ultra HD 60Hz w jakości 4:4:4 HDR przy 10 bitowej głębi kolorystycznej. Pozwala również na uzyskanie szerszego spectrum kolorów BT.2020, co przekłada się na realistyczny obraz.

Neo U9-H w pełni obsługuje kodek H.265/HEVC, a zastosowane złącza HDMI są zgodne ze standardem HDMI 2.0, co pozwala na transmisję pełnego sygnału 4K w 60 klatkach na sekundę. Odtwarzacz wspiera również formaty wielokanałowego HD-Audio, w tym DTS-HD i Dolby TrueHD (również 7.1), bez jakiejkolwiek ingerencji w jakość strumienia (passthrough). Po raz pierwszy urządzenie firmy Minix dostało także wsparcie Dolby Digital na pełnej, oficjalnej licencji.

Nowością jest współpraca odtwarzacza z systemem DRM, w tym Widevine Level 1 oraz PlayReady 3.0. Pozwala ona na odtwarzanie materiałów z niemal wszystkich popularnych serwisów VOD w wysokiej jakości do Full HD włącznie. Większość współczesnych Android TV Boxów zmagało się z wieloma ograniczeniami w tej kwestii - najczęstszym problemem była niska rozdzielczość, nieprzekraczająca 480p. Przy wykupionych subskrypcjach, użytkownik uzyska dzięki Neo U9-H dostęp do filmów i seriali HD w aplikach Netflix, Showmax czy HBO GO. Na wyciągnięcie ręki będą również kanały telewizyjne z aplikacji NC+ GO czy Ipla oraz relacje sportowe z Eleven Sports.

Razem z Google Play otrzymamy również dostęp do tysięcy aplikacji znanych z telefonów czy tabletów z systemem Android. Od popularnego YouTube, przez aplikacje strumieniujące muzykę jak Spotify czy Tidal, po gry, programy biurowe czy serwisy społecznościowe. Sprzęt posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome oraz zapewnia obsługę komunikatorów w tym Skype. Jak każdy z poprzednich modeli, także Neo U9-H wspiera przesył AirPlay, Miracast oraz DLNA. Neo U9-H - jako odtwarzacz multimedialny - wykorzystuje zmodyfikowane przez firmę Minix, najnowsze oprogramowanie do obsługi multimediów KODI 17 w wersji Krypton. Minix jest jedną z pierwszych firm, która zaadaptowała sprzętowe dekodowanie wideo w najnowszej wersji KODI.

Minix Neo U9-H odtwarza większość popularnych i ogólnodostępnych cyfrowych formatów plików multimedialnych z lokalnych oraz sieciowych nośników, a także gwarantuje dostęp do dodatków zapewniających nieograniczone możliwości strumieniowania z sieci programów telewizyjnych, filmów oraz seriali z możliwością pobierania w locie napisów, a także z dostępem do kanałów telewizji internetowej. Co więcej, podłączone do zestawu audio Neo U9-H, poprzez dostępne wtyczki muzyczne, umożliwi słuchanie stacji radiowych z całego świata.

W zestawie do sterowania odtwarzaczem otrzymamy standardowy pilot na podczerwień. Co więcej, oprócz pilota, skorzystać możemy także z dostarczonej przez firmę Minix aplikacji, która pozwala sterować odtwarzaczem za pośrednictwem urządzeń z systemem Android (telefon, tablet). Do pełnego wykorzysta możliwości multimedialnych odtwarzacza polecane są jednak urządzenia typu AirMouse, w tym Deluxe lub MGP-811. W zestawie z Neo U9-H otrzymamy - obok pilota - również kabel OTG, HDMI, zasilacz oraz zewnętrzną antenę WiFi.

Cena detaliczna Minix Neo U9-H wynosi 679 zł brutto.