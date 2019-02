Mio Cyclo 215HC - nawigacja rowerowa nie tylko dla początkujących

Modele 215 to panoramiczne nawigacje z czytelnym 3.5 calowym wyświetlaczem najnowszej generacji. Wytrzymała obudowa o klasie wodoodporności IPX5 pozwala na jazdę w trudnych warunkach pogodowych. Nawigacja ma fabrycznie zainstalowane mapy OSM całej Europy oraz szereg funkcji przydatnych cyklistom, m.in. punkty POI (bankomaty sklepy i serwisy rowerowe, punkty medyczne czy restauracje). Aktualizacja map jest dożywotnia oraz darmowa, wystarczy podłączyć Mio Cyclo do komputera a reszta zrobi się sama. W sytuacji awaryjnej, dzięki funkcji „gdzie jestem", nawigacja wyświetli aktualny adres położenia wraz z długością i szerokością geograficzną.

Nowy model 215 posiada flagową funkcję „Surprise Me", której marka Mio była prekursorem. Funkcja ta umożliwia utworzenie trzech rowerowych tras-niespodzianek na podstawie podanego czasu lub odległości. Ta funkcja jest przydatna, gdy znasz już wszystkie lokalne trasy lub chcesz znaleźć nową w nieznanej okolicy.

Wbudowana mocna bateria o dużej żywotności zapewnia aż 10 godzin nieustannej pracy, co powinno wystarczyć na każdą, nawet najdłuższą wycieczkę rowerową. Ponadto producent umożliwia użytkowanie urządzenia podłączonego do power banka co nie jest standardem na rynku nawigacji rowerowych.

Seria Cyclo 215 to jednak nie tylko nawigacja, ale także dobrze wyposażony komputer treningowy wyposażony w technologię ANT+. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może nieustannie mierzyć swoje parametry treningowe, takie jak prędkość, odległość, spalone kalorie, kadencję i wiele innych parametrów.

Producent dzięki aplikacji komputerowej Mio Share umożliwia zapisywanie treningów, zarządzanie oraz tworzenie nowych tras, a także udostępnianie ich znajomym. Strona daje możliwość zarządzania urządzeniem oraz pobierania aktualizacji map i najnowszych informacji o produktach. Mio Share przesyła dane bezpośrednio do Strava, TreiningPeaks, Endomondo, Today's Plans..

Cena i dostępność

Urządzenie dostępne będzie u partnerów handlowych w marcu w dwóch wariantach cenowych :model Mio Cyclo 215HC w cenie 999 zł z całym zestawem czujników służących do szczegółowego pomiaru rowerowego treningu oraz model Mio Cyclo 215(bez HC) w cenie 799zł zestaw nie zawiera dodatkowych czujników.