Mio MiVue J60 - kompaktowy wideorejestrator z GPS

Mio MiVue J60 to nieco uproszczona wersja flagowego rejestratora MiVue J85. Nowe urządzenie marki Mio zapewnia wszystkie jego najważniejsze funkcje. Ponieważ J60 nie ma wyświetlacza, rejestrator można zamontować za lusterkiem wstecznym, a jego obsługa w całości odbywa się za pośrednictwem smartfona.

Rejestrator MiVue J60 nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD 1080p z płynnością 30 klatek na sekundę w kodowaniu H.264. Szklany obiektyw złożony z czterech soczewek i filtra podczerwieni wyróżnia się wysokim poziomem jasności f/1,8 i rzeczywistym kątem widzenia 150°, dzięki czemu kamera obejmuje nie tylko jezdnię, ale także chodniki i przecznice. Tak wysokie parametry techniczne rejestratora gwarantują, że na filmie będą widoczne istotne szczegóły, jak tablice rejestracyjne, marki samochodów czy twarze uczestników zdarzenia. Filmy zapisywane są na kartach pamięci microSD o pojemności aż do 128 GB, dzięki czemu możliwe jest zachowanie dokumentacji wideo z nawet bardzo długiej podróży.

Za jakość obrazu w MiVue J60 wpływa także funkcja WDR (Wide Dynamic Range), która zwiększa kontrast i pozwala dostrzec istotne szczegóły, nawet gdy nagrywana scena jest zbyt ciemna lub nadmiernie rozjaśniona.

Rejestrator Mio MiVue J60 wyposażony został także w odbiornik GPS, który dostarcza dodatkowe dane uzupełniające nagrania wideo. Korzyści z odbiornika jest kilka - po pierwsze GPS po każdym włączeniu urządzenia synchronizuje datę i godzinę, dzięki czemu rejestrowane filmy zawsze oznaczone są właściwą sygnaturą czasową. W trakcie jazdy gromadzone są także ważne informacje takie jak prędkość i kierunek poruszania się pojazdu, szerokość i długość geograficzna, a nawet wysokość nad poziomem morza. Kierowca ma przy tym wybór: prędkość jazdy może być automatycznie nanoszona na nagranie wideo lub też pozostaje ukryta. Informacje zebrane przez GPS wraz z danymi pochodzącymi z czujnika wstrząsów można łatwo wyświetlić na mapie dzięki darmowemu programowi MiVue Manager. Jaka z tego korzyść? Pochodzące z rejestratora nagrania wideo wraz z kompletem informacji uzupełniających stanowią solidny materiał dowodowy, który w razie potrzeby można przedstawić nie tylko u ubezpieczyciela, by uzyskać należne odszkodowanie, ale także w sądzie, gdy pojawi się spór dotyczący sprawstwa zdarzenia drogowego.

Wbudowany odbiornik GPS pozwolił inżynierom Mio na wyposażenie modelu MiVue J60 w jeszcze jedną, przydatną funkcję: w system ostrzegania o radarach. Użytkownik kamery ma gwarancję bezterminowej, comiesięcznej aktualizacji bazy miejsc, w których zainstalowane są fotoradary. Gdy pojazd zbliża się do takiego punktu, kierowca ostrzegany jest o tym głosowo, urządzenie informuje także o przekroczonej prędkości, dzięki czemu wiadomo gdzie i kiedy trzeba zwolnić.

Bezpieczniej na drodze

MiVue J60 dba o bezpieczeństwo jazdy także dzięki zaawansowanym systemom wspomagania kierowcy (ADAS), które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji w wyniki chwilowej nieuwagi prowadzącego pojazd. Kamera wyposażona została w systemy: FCWS (układ ostrzegania przed kolizją z autem poprzedzającym), LDWS (układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu), FA (ostrzeżenie o przemęczeniu) oraz Stop&Go, który informuje o tym, że pojazd poprzedzający ruszył z miejsca. Funkcja ta ma zastosowanie na przykład w korkach, gdy kierowca przez nieuwagę mógłby spowolnić ruch. Wszystkie informacje dla kierującego pojazdem sygnalizowane są za pomocą wielokolorowych diod, ale kamera może również podawać wszystkie ostrzeżenia głosowo, aby kierowca nie odrywał wzroku od drogi.

Tryb parkingowy

Rejestrator MiVue J60 wyposażony jest w trzyosiowy czujnik wstrząsów, który wykryje każde uderzenie, przeciążenie lub nagłe hamowanie. Gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, nagranie wideo zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem, by mogło służyć później za dowód. Czułość sensora wstrząsów regulowana jest w wielostopniowej skali, dzięki czemu kierowca ma pewność, że urządzenie będzie precyzyjnie dostrojone do zawieszenia samochodu, jakim jeździ.

Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika MiVue J60 automatycznie przechodzi w inteligentny tryb parkingowy. Kamera nie pracuje cały czas, lecz pozostaje w uśpieniu. Gdy jednak wykryje ruch z przodu pojazdu lub dojdzie do uderzenia, natychmiast rozpocznie rejestrowanie obrazu. Dzięki temu łatwiej będzie namierzyć sprawcę parkingowej stłuczki. Do prawidłowego działania inteligentnego trybu parkingowego wymagane jest dodatkowe zasilanie - dostępny oddzielne MiVue SmartBox.

Łączność Wi-Fi

Obsługa MiVue J60 odbywa się z poziomu smartfona, z którym kamera łączy się przez wbudowany moduł Wi-Fi. Użytkownik może wykonywać w smartfonie kopie zapasowe zarejestrowanego materiału wideo, przeglądać nagrania i nimi zarządzać, a także udostępniać filmy lub livestreamy na Facebooku. Służy do tego aplikacja MiVue Pro, dostępna dla Androida i iOS. Moduł Wi-Fi gwarantuje także stałe aktualizacje oprogramowania OTA dla kamery. Nie trzeba podłączać jej do komputera ani przenosić plików na karcie pamięci.

W zestawie MiVue J60 znajduje się kamera, ładowarka samochodowa i specjalny uchwyt mocujący, który przytwierdza się nie za pomocą tradycyjnej przyssawki, ale z wykorzystaniem taśmy technicznej 3M. Takie rozwiązanie umożliwia montaż rejestratora na przyciemnianych elementach szyb lub na kokpicie, czyli w miejscach, gdzie zwykle mocowania się nie sprawdzają.

Wideorejestrator dostępny w cenie 519 zł.